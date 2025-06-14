الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

الجيش الإيراني يعلن إسقاط 10 طائرات إسرائيلية

الدفاعات الإيرانية
الدفاعات الإيرانية تتصدى لطائرات إسرائيلية، فيتو

قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد، في بيان اليوم السبت: إنه تم  إسقاط 10 طائرات إسرائيلية خلال الساعة الماضية في مناطق متفرقة من البلاد.

 

الدفاع الجوي الإيراني: إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مناطق متفرقة من إيران
 


ومن جانبها أفادت وكالة "تسنيم" بأن "العميد أمير علي رضا صباحي‌ فرد، قائد مقر الدفاع الجوي، صرح بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت خلال الساعة الأخيرة من إسقاط 10 طائرات معادية تابعة للكيان الصهيوني في مناطق متفرقة من البلاد".


وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية إيرانية أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية، كانت تحاول الاقتراب من منشأة نطنز النووية، وذلك باستخدام منظومة الدفاع الجوي سوم خرداد".

وأوضحت أنه "جرى التصدي للطائرة المسيرة في إحدى الحلقات الدفاعية المحيطة بموقع نطنز، وتم تدميرها بنجاح دون أن تتمكن من تنفيذ أي عملية.

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إيران طائرات إسرائيلية الجيش الإيرانى الحرس الثوري

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