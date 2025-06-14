مهمتها توجيه الصواريخ الإسرائيلية، البحرية الإيرانية توقف مدمرة بريطانية وتجبرها على تغيير مسارها

أكدت البحرية الإيرانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن المنطقة البحرية الأولى التابعة لها نجحت في إيقاف مدمرة تجسس بريطانية في بحر عمان، وإجبارها على تغيير مسارها.

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على التراجع

وقالت دائرة العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في بيانها: "دخلت المدمرة البريطانية بهدف توجيه صواريخ الكيان الصهيوني داخل الأراضي الإيرانية".

وأوضحت البحرية الإيرانية في بيانها أنه تم رصد المدمرة البريطانية في الوقت المناسب من قبل أنظمة الاستخبارات التابعة للبحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة القتالية التابعة للقوة البحرية وجهت تحذيرًا للمدمرة ومنعتها من مواصلة التحرك نحو الخليج العربي.

ولفت البيان إلى أن المدمرة البريطانية “وقعت في شباك القوات الاستخباراتية والعملياتية للبحرية الإيرانية في بحر عمان وأجبرت على تغيير مسارها”.

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