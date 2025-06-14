السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

بالتزامن مع هجوم إسرائيلي جديد، انفجارات تهز العاصمة طهران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن قواتنا توجه ضربة لإيران في هذه الساعة.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم  سماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: أخلينا قاعدة 8200 ومقر الموساد قرب تل أبيب، وقيادتنا تعمل في مواقع سرية تحت الأرض بمناطق متفرقة.

حكومة الاحتلال تخلي مقر الموساد

ويأتي ذلك في ظل مخاوف الاحتلال من الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أكدت طهران أنه سيكون بألفي صاروخ  تستهدف  مدن الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أفادت  القناة 13 العبرية، أن الاحتلال أجلى عائلات وزراء ومسؤولين في حكومة نتنياهو إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض؛ خشية من استهداف إيران لهم.

 

وأعلنت  القناة 14، العبرية، اليوم السبت، عن إغلاق البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج أبوابها، وأوضحت القناة  أن إسرائيل طلبت عدم إرسال أبناء الدبلوماسيين في الخارج إلى المدارس.

وقبل وقت سابق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن  اجتماع الكابينت اليوم سيعقد في ملجأ سري تحت الأرض، وذلك في ظل استمرار الهجوم الإيراني على مدن الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية.
 

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إيران تل أبيب جيش الاحتلال

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