انطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة غدا بالدين والتربية الوطنية.. خبير تربوي يوجه نصائح للطلاب للتعامل مع الأسئلة المقالية والاختيارية.. وأولياء الأمور يوجهون رسالة للمراقبين

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، غدا الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع، ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحا حتى 12.30 أيضا لمدة ساعة ونصف.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تعقد وفق أسئلة اختيارية فقط ويكفى حصول الطالب على 50% من درجة النجاح حيث أن المواد غير المضافة هى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع.

ووجه الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحانات، يحذرهم من الأخطاء الشائعة في الإجابة على أسئلة الامتحانات(الاختيار من متعدد والمقالي) وهي كالتالي:

. التعجل في اختيار أي بديل قد يبدو صحيحا دون قراءة باقي البدائل التي قد تحمل البديل أو الاختيار الأصح.

. عدم الإجابة في البداية على رأس السؤال دون النظر الى البدائل، بل يفضل في البداية الإجابة على رأس السؤال والوصول إلى الإجابة الصحيحة، ثم النظر الى البدائل لاختيار البديل المطابق.

.الاعتقاد بأن الأسئلة تقيس الحفظ فقط، ومن ثم البحث عن البديل الذي يتسق مع ما يحفظه الطالب، بل لا بد أن يضع الطالب في اعتباره أن أغلبية الأسئلة تقيس الفهم والتطبيق.

. الإسراف في الرجوع إلى كتيبات المفاهيم في كل كبيرة وصغيرة مما يستنفد وقت الامتحان، بل عليه الرجوع إليها وقت الحاجة إليها فقط.

. الاعتقاد بوجود تسلسل واحد لوضع البديل الصحيح في الأسئلة ( مثل السؤال الأول (أ)، السؤال الثاني يكون البديل الصحيح (ب)، والسؤال الثالث (ج)، والرابع(د) وهكذا، بل لا بد من الوعي بأن وضع البديل الصحيح لا يخضع لأي قاعدة بل يتم توزيعه بشكل عشوائي عبر الأسئلة.

.اختيار البديل الذي يحمل لفظا موجودا في رأس السؤال، إذ غالبا ما يكون ذلك ليس هو البديل الصحيح بل للتعرف على الطالب غير المتمكن من المادة.

.عدم قراءة الطالب رأس السؤال والبدائل بشكل جيد، واعتقاده أن سؤالا ما في الامتحان هو نفسه الذي سبق له الإجابة عليه في نموذج أو امتحان تدريبي، وأن البديل الصحيح كان مثلا رقم (ب)، فقد يحدث في السؤال الامتحاني أن يتم تغيير صياغة السؤال بالنفي مثلا أو تغيير فكرة صغيرة فيه تجعل رقم البديل الصحيح مختلفا عن السؤال الذي سبق أن تدرب عليه الطالب، أو على الأقل يتم تغيير ترتيب البدائل.

.اعتقاد الطالب أنه قد أجاب بشكل صحيح على عدد كاف من الأسئلة التي تكفل له تحقيق النجاح أو المجموع الذي يريده، مما يجعله لا يجيب بتركيز على باقي الأسئلة، هنا لا بد أن يجيب الطالب بتركيز وبنفس الاهتمام على جميع الأسئلة لأنه لا يضمن ما إذا كانت اختياراته في الأسئلة السابقة كانت صحيحة.



.تسرع الطالب والحكم على سؤال معين بأنه ينتمي إلى درس معين في المنهج في ضوء وجود مفهوم أو مصطلح معين في السؤال، في حين أن نفس المفهوم أو المصطلح قد يكون متكررا في أكثر من درس في المنهج، مما يتطلب من الطالب التفكير والتأني في تحديد الدرس الذي ينتمي إليه السؤال حتى يستطيع الإجابة عليه بشكل صحيح.

.التوقف طويلا عند الأسئلة الصعبة مما يستنزف منه وقت الامتحان، بل عليه ارجاء الإجابة عليها بعد حل الأسئلة السهلة.

.ترك بعض الأسئلة دون إجابة لأنه لا يعرفها، بل عليه الإجابة على جميع الأسئلة حتى لو خمن الإجابة على الأسئلة الصعبة.

. عدم مراجعة الإجابات على ورقة البابل شيت مع الأسئلة، لانه كثيرا ما يحدث خداع بصري ويحدث ترحيل في الإجابات مما يضر الطالب بشدة.

. الإفراط والاسترسال في الإجابة على السؤال المقالي بل عليه الإجابة في حدود المساحة المتاحة فقط، والتركيز على الأفكار الرئيسة أو الجوهرية أو المطلوبة.

.الإيجاز الشديد المخل في الإجابة على السؤال المقالي بل لا بد أن يكتب الطالب أفكارا وإجابات مترابطة وليس مجرد كلمات غير مترابطة.

مؤسس "أمهات مصر" توجه كلمات تشجيعية ومناشدات لأولياء الأمور والطلاب والمراقبين

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق، غدا الأحد، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من ضمن المواد خارج المجموع.

بيئة ملائمة داخل الأسرة

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، موجهة حديثها إلي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، أنه لابد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة والبعد تماما عن أي تشتيت أو توتر قد يتعرضون له خلال هذه الفترة، وبالتالي علي أولياء الأمور تشجيع وتحفيز أبنائهم علي المراجعة بكل تركيز وهدوء.

وتابعت: ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بإعداد الأكل الجيد والوجبات والمشروبات المفيدة لصحة أبنائهم والتي تعمل علي تقوية صحة البدنية والذهنية، حتى يستطيعوا القدرة علي المراجعة لفترات أطول، بجانب تنظيم أوقاتهم ما بين المراجعة والراحة، حفاظا علي صحتهم وتركيزهم.

وأضافت عبير، موجهة حديثها للطلاب: "استعينوا بالله، واعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي علي ربنا، راجعوا كويس وبهدوء وتركيز، ومتخافوش الثانوية العامة زي أي امتحانات بس الأهم تبقوا واثقين من نفسكم وربنا هيوفقكم".

الالتزام بالتعليمات

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، علي الالتزام بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي وضعتها الوزارة والمديريات التعليمية، والتي منها: التشديد الكامل على ضبط اللجان ومنع الغش نهائيًا، وعدم السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية، بما فيها الهواتف والساعات الذكية والسماعات، ومنع تواجد أولياء الأمور أمام المدارس، وأن أعمال الشغب تُعامل معاملة الغش وتُطبق عليها القوانين الصارمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 1992، وغيرها.

مناشدة للمراقبين

وناشدت عبير المراقبين والملاحظين، بضرورة “أن يراعوا ظروف الطلاب وأن يعتبروهم مثل أبنائهم ويتسع صدرهم لهم، وتشجيعهم وإزالة أي قلق أو توتر قد يظهر علي الطلاب من خلال كلماتهم التي تطمئنهم”.

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