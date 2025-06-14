النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

النظام الغذائي المناسب لطلاب الثانوية العامة، مع بداية امتحانات الثانوية العامة، تتزايد الضغوط النفسية والذهنية على الطلاب، مما يتطلب اهتمامًا خاصًا بنظامهم الغذائي في هذا اليوم الحاسم.

فالطعام ليس مجرد وسيلة للشبع، بل هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في تركيز الطالب، ونشاطه الذهني، وحالته النفسية.





أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الغذاء المتوازن أحد أهم عناصر دعم الطالب في فترة الامتحانات، خاصة في يوم الامتحان نفسه. الغذاء الجيد يعزز التركيز، يثبت الذاكرة، ويساعد في التغلب على التوتر.



أضافت الدكتورة هدى، أنه يجب على الأسرة توفير بيئة غذائية صحية تدعم أبناءها في هذه المرحلة الحرجة، دون ضغوط أو قلق زائد. فبالعقل الهادئ، والطعام المتوازن، والثقة بالنفس، يمكن لكل طالب أن يحقق أفضل أداء ممكن في الامتحانات.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، النظام الغذائي الأمثل الذي يُنصح باتباعه يوم الامتحان، بدءًا من الغداء في اليوم السابق، مرورًا بالعشاء، وحتى وجبة الإفطار والمشروبات والوجبات الخفيفة في صباح يوم الامتحان.





أولًا: غداء اليوم السابق للامتحان



غداء يوم ما قبل الامتحان يجب أن يكون غنيًا بالعناصر الغذائية، ويحتوي على النشويات والبروتينات والدهون الصحية بكميات متوازنة.

أفضل الخيارات:

صدر دجاج مشوي أو مسلوق أو سمك مشوي: كمصدر للبروتين الخفيف والسهل الهضم.

أرز بني أو مكرونة سمراء: تحتوي على كربوهيدرات معقدة تُمد الجسم بالطاقة لفترة أطول.

طبق سلطة خضراء: يحتوي على الألياف والفيتامينات الضرورية لصحة الدماغ والجسم.

ثمرة فاكهة بعد الأكل: مثل تفاحة أو موزة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة والمعادن

نصائح مهمة:

تجنب الأطعمة الدسمة أو المقلية مثل البطاطس المقلية أو اللحوم المعلبة، لأنها تسبب الخمول والكسل.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، لما تسببه من ارتفاع سريع في السكر ثم انخفاضه، مما يؤدي إلى تقلب المزاج.

أطعمة تزيد التركيز

ثانيًا: وجبة العشاء قبل الامتحان



يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة وسهلة الهضم، حتى لا تسبب اضطرابات في النوم.

اقتراحات لعشاء متوازن:

بيض مسلوق مع قطعة توست أسمر.

أو علبة زبادي مع ثمرة فاكهة (كالموز أو الكيوي).

أو شوربة خفيفة بالخضار مع قطعة جبن قريش وخبز بلدي.

نصائح:

يفضل تناول العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل.

يمكن شرب كوب من اللبن الدافئ أو النعناع لتهدئة الأعصاب وتحفيز النوم.

ثالثًا: الإفطار في يوم الامتحان



وجبة الإفطار هي الأهم على الإطلاق، فهي التي تمد الدماغ بالطاقة اللازمة لأداء الامتحان.

مكونات إفطار مثالي:

بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قريش: مصدر للبروتين.

خبز بلدي أو توست أسمر: كربوهيدرات معقدة تحافظ على الطاقة لفترة طويلة.

ثمرة موز أو تفاح: لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يدعم التركيز.

كوب لبن أو زبادي: غني بالكالسيوم، ويخفف من التوتر.

كوب من مشروب دافئ مثل الحليب بالعسل أو الشاي الخفيف: لتهدئة الأعصاب.

أطعمة يجب تجنبها:

الإفراط في تناول الحلويات أو السكريات البسيطة.

تناول أطعمة جديدة أو ثقيلة لم يعتد عليها الجسم.

رابعًا: الوجبات الخفيفة (سناك) قبل أو بعد الامتحان



قد يشعر الطالب بجوع خفيف قبل الذهاب أو أثناء انتظار الدخول للامتحان، لذا يُفضل تجهيز وجبة خفيفة تساعد على التركيز ولا تُرهق المعدة.

اقتراحات لسناك صحي:

حفنة من المكسرات النيئة غير المملحة (مثل الجوز أو اللوز أو الكاجو): مليئة بالأوميغا 3 المفيدة للدماغ.

ثمرة فاكهة: مثل التمر، الموز، التفاح.

قطعة من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 70% أو أكثر): تعزز التركيز والمزاج.

زجاجة ماء: مهمة جدًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

مشروبات لزيادة التركيز

خامسًا: المشروبات المناسبة يوم الامتحان



المشروبات تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التركيز والحد من التوتر.

أفضل المشروبات:

الماء: أساسي جدًا للحفاظ على ترطيب الجسم، ويُفضل شرب كوب ماء قبل الخروج للامتحان.

الحليب الدافئ بالعسل: يساعد في تهدئة الأعصاب.

الشاي الأخضر أو النعناع: يحتويان على مضادات الأكسدة ويقللان من التوتر.

عصير طبيعي غير محلى: مثل البرتقال أو الرمان، بشرط عدم الإفراط فيه.

مشروبات يجب تجنبها:

القهوة المركزة أو الشاي الثقيل صباح الامتحان، لأنها قد تسبب التوتر وزيادة خفقان القلب.

العصائر الصناعية والمشروبات الغازية، لأنها تسبب اضطرابًا في مستويات السكر في الدم.

نصائح هامة:

النوم الجيد لا يقل أهمية عن الطعام، ويُفضل النوم لعدد كافٍ من الساعات (7–8 ساعات) قبل الامتحان.

تجنب الإفراط في الأكل صباح الامتحان حتى لا يشعر الطالب بالنعاس أو الثقل.

التحضير المسبق للوجبات وتجنب تناول الطعام بسرعة صباحًا.

عدم تجربة أطعمة أو مشروبات جديدة يوم الامتحان لتجنب أي مشاكل هضمية مفاجئة.

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