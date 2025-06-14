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خارج الحدود

جيش الاحتلال: مقاتلات سلاح الجو أكملت هجوما على المنشأة النووية في أصفهان

هجوم على المنشأة
هجوم على المنشأة النووية في أصفهان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مقاتلات سلاح الجو أكملت هجومًا على المنشأة النووية في منطقة أصفهان.


وقال جيش الاحتلال إنه دمر في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخضب ومختبرات.

وأوضح أن المنشأة المستهدفة تستخدم في عملية إعادة تحويل اليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن خطوات إنتاج السلاح النووي.


وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير مبنى مخصص لإنتاج اليورانيوم المعدني، بالإضافة إلى بنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات وبنى تحتية أخرى مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

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