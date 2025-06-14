انفجارات تهز طهران وأصفهان وكرمانشاه وحريق ضخم في مطار مهرآباد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كل من محافظة أصفهان وكرمانشاه غربي البلاد، للتصدي لأهداف معادية.

وفي العاصمة طهران، أفادت وكالة "تسنيم" بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي حكيمية وتهرانبارس شرقي المدينة، فيما ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن قذيفتين سقطتا قرب مطار مهرآباد الدولي.

أفادت وسائل إعلام إيرانية باشتعال النيران في مطار مهرآباد في طهران، اليوم السبت، بعد أنباء عن وقوع انفجار في المنطقة.

واشتعلت نيران وتصاعد دخان كثيف من مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية السبت، وفق مراسل وكالة فرانس برس، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في المنطقة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن أن مقاتلات إسرائيلية نفذت هجومًا على المنشأة النووية إيرانية في منطقة أصفهان.

وقال أدرعي إن المنشأة المستهدفة تستخدم في عملية إعادة تحويل اليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن خطوات إنتاج السلاح النووي.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن تدمير مبنى مخصص لإنتاج اليورانيوم المعدني، بالإضافة إلى بنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات وبنى تحتية أخرى مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

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