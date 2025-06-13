سي إن إن: تغيير النظام في إيران كان هدفا استراتيجيا إسرائيليا

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن مسؤولين قولهم: إن القصف الإسرائيلي المستمر على إيران أثار تساؤلات جدية عما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى تغيير النظام في طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأكدت شبكة سي إن إن، أن تقييما استخباراتيا أمريكيا، أفاد أن تغيير النظام في إيران كان هدفا للحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن إسرائيل قد تنظر إلى هجومها الأخير كفرصة لتحقيق هدفها الإستراتيجي القديم المتمثل في تغيير النظام الإيراني.

وظهر ذلك من خلال استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني بل ومحاولة استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

و كشفت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر اليوم 13 يونيو 2025.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم يستأنفون مهامهم فورا".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، أن الضربات الإسرائيلية على إيران استهدفت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في قصف إسرائيلي، اليوم الجمعة، استهدف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقال مصدران إقليميان لرويترز إن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران، اليوم الجمعة.

وفيما يلي قائمة بالقادة والعلماء الذين قُتلوا:

حسين سلامي

كان سلامي المولود في عام 1960 قائد الحرس الثوري الإيراني، عينه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في عام 2019.

محمد باقري

كان باقري قائدا سابقا للحرس الثوري الإيراني، وشغل باقري منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية منذ عام 2016.

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