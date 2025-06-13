الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تشكل مجموعة عمل لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أفادت قناة ABC التلفزيونية بأن الخارجية الأمريكية شكلت مجموعة عمل خاصة بالشرق الأوسط  لكي تشرف على عمليات الإجلاء المحتملة للمواطنين الأمريكيين من المنطقة.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن جروسي اتصل بالرئيس الإسرائيلي وأبلغه أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه، فإن "منشأة نطنز تعرضت لأضرار بالغة".

ونقلت القناة عن مسؤولين في الوزارة لم تكشف هوياتهم: "قامت الخارجية الأمريكية بتشكيل مجموعة مهام خاصة بالشرق الأوسط، ستركز في عملها على الإجلاء المحتمل للمواطنين الأمريكيين من المنطقة".

في أعقاب الهجمات على إيران، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر.

وأكد المكتب الصحفي لمطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، إغلاق جميع صالاته كما أعلنت إيران إغلاق مجالها الجوي.

وقبل ذلك أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 200 طائرة مقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف في إيران خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وقائد الحرس الثوري الإيراني، ورئيس هيئة الطوارئ في البلاد.

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الخارجية الأمريكية الأمريكيين الشرق الأوسط

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