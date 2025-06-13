تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي
كشف مصدر أمني إسرائيلي اليوم الجمعة، عن تفاصيل مثيرة بشأن 3 عمليات نفذها الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية بالتزامن مع الهجوم الجوي.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن ثلاث عمليات نفذها "الموساد" داخل إيران كالتالي:
1. عملية في وسط إيران: وحدات كوماندوز إسرائيلية نشرت أنظمة أسلحة دقيقة بالقرب من منظومات صواريخ أرض-جو إيرانية. عند بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي، أُطلقت هذه الصواريخ في وقت واحد نحو أهدافها بدقة عالية.
2. عملية تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية: "الموساد" زرع أنظمة هجومية وتكنولوجيا متطورة داخل المركبات، التي استخدمت لتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية بمجرد بدء الهجوم.
3. عملية بالطائرات المُسيّرة المفخخة: "الموساد" أنشأ قاعدة داخل إيران للطائرات المفخخة، جرى إدخالها مسبقًا. خلال الهجوم، أُطلقت الطائرات لاستهداف منصات صواريخ أرض-أرض قرب طهران.
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