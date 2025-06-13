بيان عاجل من حماس بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

أدانت حركة "حماس" الهجوم الواسع الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ضد إيران، معتبرة أن هذا "التصعيد يمثل خطرا جديا ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة".

أول تعليق من حماس بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

وقالت "حماس" في بيان اليوم الجمعة، إن هذا الهجوم "يعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة على جر الإقليم إلى مواجهات مفتوحة"، بالإضافة إلى ما وصفته الحركة بـ"أوهامها التلمودية" ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة.

وأكدت الحركة أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد، مرة أخرى، أن المشروع الصهيوني يشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لفلسطين، بل للمنطقة بأكملها، إذ يستهدف كل من يرفض الخضوع ويواصل دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين".

وأعربت "حماس" عن تضامنها الكامل مع إيران، مقدمة التعازي للقيادة الإيرانية وللشعب الإيراني في "استشهاد عدد من كبار القادة، وفي مقدمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وعدد من العلماء النوويين".

واعتبرت الحركة أن "إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة، وثمن تمسكها بقرارها الوطني المستقل، ما يتطلب، موقفا موحدا من الأمة العربية والإسلامية وقواها الحية لمواجهة هذا العدوان الخطير".

وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد أن "الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة"، وأن المواجهة معه "معركة مصير" تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود من أجل حماية شعوب المنطقة من "جرائمه ومخططاته التوسعية".

جاء ذلك بعدما شنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطيرة.

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