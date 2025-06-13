إسرائيل تبدأ الموجة الثانية من الهجوم على إيران وانفجارات تهز كرمنشاه ولورستان

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن تقارير إيرانية، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات جوية ثانية على مواقع متفرقة في إيران.



وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "سماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية بينها كرمنشاه ولورستان".

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