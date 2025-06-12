وزير الدفاع الأمريكى يلمح لإعداد البنتاجون خطة طوارئ سرية لغزو جرينلاند

أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن الوزارة وضعت خططا لغزو جرينلاند وبنما، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة في جلسة الكونجرس بشأن استخدام تطبيق سيجنال في مناقشة عمليات عسكرية.

البنتاجون يعد خطط طوارئ لغزو جرينلاند وسط جدل ساخن في الكونجرس

وخاض أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة بالكونجرس حوارات ساخنة مع هيجسيث، وجاءت المواقف الأشد صرامة من محاربين سابقين حيث طلب العديد منهم إجابات بنعم أو لا، وحاول هو تجنب الإجابات المباشرة بشأن إجراءاته كوزير للدفاع.



وفي أحد الأسئلة، قدم وزير الدفاع الأمريكى إجابة أثارت الدهشة. حيث سأل النائب الديمقراطي عن دائرة بولاية واشنطن آدم سميث عما إذا كان لدى البنتاجون خطط للاستيلاء على جرينلاند أو بنما بالقوة إذا تطلب الأمر.

وقال هيجسيث عدة مرات: "إن وظيفتنا في وزارة الدفاع هي أن يكون لدينا خطط لأي طوارئ".

البرلمان الدنماركي يوافق على إقامة قواعد أمريكية

وكان البرلمان الدنماركي قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بسط سيطرته على جزيرة جرينلاند التابعة للمملكة الدنماركية، والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

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