فنلندا تستبعد استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة

أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، خلال برنامج على قناة "Yle" الفنلندية، أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة للسيطرة على جزيرة جرينلاند.

وقالت فالتونين، "بالطبع لا يمكننا السماح بأي استخدام للقوة، ولا حتى التهديد باستخدامها".

وأضافت: "في الواقع، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب في نهاية المطاف إلى ذلك"، مضيفة أن "الضغط الاقتصادي" يُعتبر أيضًا نوعًا من استخدام القوة.

وفي مارس الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن جرينلاند ستخضع بطريقة أو بأخرى للسيطرة الأمريكية، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.

وكانت جرينلاند مستعمرة تابعة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي في عام 2009 مع إمكانية الاختيار المستقل في السياسة الداخلية.

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