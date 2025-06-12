أخبار الفن أبرزها: زفاف منة عدلى القيعي.. وكريم عبدالعزيز يصل بفيلمه الجديد لـ100 مليون جنيه إيرادات بمصر.. ومحمد رمضان يعود للمسرح

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.

نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

لقطات حفل زفاف الشاعرة منة عدلى القيعي والفنان يوسف حشيش

احتفلت الشاعرة الشابة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش بحفل عقد قرانهما مساء اليوم الخميس، وسط حضور أصدقائهم وعدد من نجوم الفن.

أطلت منة عدلي القيعي بفستان أنيق، وصففت شعرها بشكل عصرى، فيما طل يوسف حشيش ببدلة جذابة باللونين الأبيض والأسود.

روج الفنان الهوليودى مينا مسعود لأولى تجاربه بالسينما المصرية من خلال فيلم “فى عز الظهر” المقرر عرضه فى 18 يونيو 2025.

وكشف مينا عن لقطات جديدة من كواليس تصوير العمل والتي ظهر خلالها متنكرا فى العديد من الشخصيات أبرزها شيخ جامع.

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

اقترب النجم كريم عبد العزيز بفيلمه المشروع x من تحقيق رقم قياسي جديد في شباك تذاكر السينما المصرية .

وحقق الفيلم مع نهاية الأسبوع الثالث لعرضه 100 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى اقترابه من تحقيق رقم جديد في شباك التذاكر المصري.

الفيلم ينضم إلى سلسلة أفلام كريم عبد العزيز التي تتصدر قائمة الأعلى في تاريخ السينما مثل الفيل الأزرق وكيرة والجن وبيت الروبي وغيرها.

تعاقد النجم أحمد السقا على بطولة مسلسل جديد، للعرض في شهر رمضان القادم 2026، حيث اجتمع السقا مع المنتج صادق الصباح وأنور الصباح، للاتفاق على كافة تفاصيل العمل الجديد

ومن المفترض أن يعرض المسلسل على شاشات قنوات mbc، ضمن الخريطة الخاصة بشهر رمضان.

ولم يتم ترشيح باقي الأبطال الذين سوف يشاركون السقا بطولة المسلسل الجديد، إلا أنه من المحتمل أن يتولى مهمة الإخراج أحمد خالد موسى.

بعد الانفصال عن مها الصغير، أحمد السقا يكشف موقفه من تكرار تجربة الزواج

تحدث النجم أحمد السقا في أول تعليق له بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، عن موقفه من تكرار تجربة الزواج بعد الطلاق، وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية” أنه يدير حساباته الشخصية من حين لآخر، ويطّلع على التعليقات بنفسه، لكنه لا يهتم بالإهانات، قائلًا: "أقرأ التعليقات وأهتم بها، لكن ما عنديش وقت أضيعه في الزعل من الإهانات."

وعند سؤاله عن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، أجاب أحمد السقا بصراحة:"دلوقتي لأ، مبفكرش.. لأني لسه طازة جدًا."

وأضاف:"أنا عندي 3 أولاد أهم من أي حاجة في الدنيا: ياسين، وحمزة، ونادية."

محمد رمضان يقرر العودة للمسرح بعد غياب 8 سنوات

قرر الفنان محمد رمضان العودة مجددا للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب استمر 8 سنوات، حيث كانت آخر أعماله المسرحية عرض “أهلا رمضان”، الذي تم إنتاجه عام 2016، وعرض على خشبة مسرح الهرم.

والتقى محمد رمضان مؤخرًا مع عدد من المؤلفين لاختيار نص مسرحي يقوم ببطولته، كما أنه سوف يتولى إنتاجه بنفسه، ومن المفترض أن يشارك به عدد من النجوم.

أعلنت يارا محمد، زوجة مطرب المهرجانات الشهير مسلم، عن تعرض زوجها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله الفوري إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت يارا محمد عن تفاصيل الوعكة الصحية لزوجها عبر منشور على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا بالليل وهو يتعب الصبح بالشكل دا. لا اعتراض على قضاء الله بس والله إحنا تعبنا. ادعوا لمسلم عشان تعبان قوي والله وقلبي وجعني عليه. إحنا مالناش غير بعض وإحنا الاثنين تعبنا جدا."

وناشدت يارا محمد الجمهور ومتابعي زوجها بالدعاء له بالشفاء العاجل، مستشهدة بمقولة "يقال إن دعاء أربعين شخص غريب لقضاء الحاجة مستجاب"، مضيفة: "لذا أرجو منكم دعوة بالشفاء وفك الكرب."

أوضحت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل عن حياة الراحل سميحة أيوب، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية.

وأوضحت مديحة حمدي، أن الراحلة سميحة أيوب، كانت تحاول أن تتكفل بالكثير من الأيتام خلال حياتها، وتحب فعل الخير بشكل مستمر، وتحزن لحزن أي شخص حولها.



وتابعت: كانت بتتكفل بالكثير والكثير من الأسر الفقيرة واليتامى، كانت طفلة صغيرة من جوه، ولا تطلب أي شيء لنفسها، ولكن تسعى لتلبية طلبات الآخرين.

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