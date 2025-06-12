الخميس 12 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد السقا يتعاقد على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان 2026

أحمد السقا
أحمد السقا

 تعاقد النجم أحمد السقا على بطولة مسلسل جديد، للعرض في شهر رمضان القادم 2026، حيث اجتمع السقا مع المنتج صادق الصباح وأنور الصباح، للاتفاق على كافة تفاصيل العمل الجديد.

 

مسلسل جديد لـ أحمد السقا

 ومن المفترض أن يعرض المسلسل على شاشات قنوات mbc، ضمن الخريطة الخاصة بشهر رمضان. 

ولم يتم ترشيح باقي الأبطال الذين سوف يشاركون السقا بطولة المسلسل الجديد، إلا أنه من المحتمل أن يتولى مهمة الأخراج أحمد خالد موسى

 

وعاد مؤخرا الفنان أحمد السقا من الأراضي السعودية، بعد أن انتهاء من أداء مناسك فريضة الحج، حيث قرر السفر رفقة أبنائه إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازة قصيرة هناك.


بعدها يعود السقا إلى القاهرة لاستئناف بعض مهامه الفنية، حيث يتابع العمليات الفنية الأخيرة لفيلم “أحمد وأحمد”، قبل طرحه بالسينمات، بعدها يحضر لعدد من الأفلام الأخرى التي يبدأ تصويرها قريبًا.

 

فيلم أحمد وأحمد

 وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو المقبل.

 

وبدأ المخرج أحمد نادر جلال والكاست المسئول عن مونتاج فيلم أحمد وأحمد، الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي في مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه، وتم تصوير الفيلم داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

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