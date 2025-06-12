كريم عبد العزيز يصل بـ "المشروع x " لـ 100 مليون جنيه إيرادات

اقترب النجم كريم عبد العزيز بفيلمه المشروع x من تحقيق رقم قياسي جديد في شباك تذاكر السينما المصرية .



وحقق الفيلم مع نهاية الأسبوع الثالث لعرضه 100 مليون جنيه، وهو ما يشير إلي اقترابه من تحقيق رقم جديد في شباك التذاكر المصري.

أفلام كريم عبد العزيز



الفيلم ينضم إلي سلسلة أفلام كريم عبد العزيز التي تتصدر قائمة الأعلي في تاريخ السينما مثل الفيل الأزرق وكيرة والجن وبيت الروبي وغيرها.



خبراء التوزيع السينمائي أكدوا أن المشروع x يشكل ظاهرة سينمائية جديدة بسبب تقنيات التصوير التي إستخدمت في تنفيذه وبأماكن التصوير التي جرت بالعديد من الدول مما يضع الفيلم ضمن فئة الأفلام الأضخم إنتاجا في السنوات الأخيرة



وأشاروا إلي أنه يؤكد على الثقة المتبادلة بين كريم عبد العزيز وجمهوره الذي توافد علي مشاهدة الفيلم رغم أن قصته ومضمونه مختلفان تماما عن أجواء العيد.

ولفت خبراء التوزيع إلي أن تواجد المشروع x ضمن أفلام عيد الأضحي ساهم في إحداث حالة توازن في شباك التذاكر وحافظ علي الإقبال الجماهيري بعد إقتصار الموسم علي فيلمين جديدين فقط.

الفيلم يتصدر أيضا شباك التذاكر في دول الخليج العربي متجاوزا الأفلام العربية والأجنبية المعروضة بجانبه منذ بداية عرضه مع الأيام الأولي لعيد الأضحي المبارك.

أبطال وقصة فيلم المشروع x

يشار إلي أن المشروع x تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا وتدور أحداثه حول عالم أثار يعمل علي مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.