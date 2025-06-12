مسلم يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

أعلنت يارا محمد، زوجة مطرب المهرجانات الشهير مسلم، عن تعرض زوجها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله الفوري إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت يارا محمد عن تفاصيل الوعكة الصحية لزوجها عبر منشور على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا بالليل وهو يتعب أصبح بالشكل دا. لا اعتراض على قضاء الله بس والله احنا تعبنا. ادعوا لمسلم عشان تعبان قوي ووالله وقلبي وجعني عليه. احنا مالناش غير بعض واحنا الاثنين تعبنا جدا."

وناشدت يارا محمد الجمهور ومتابعي زوجها بالدعاء له بالشفاء العاجل، مستشهدة بمقولة "يقال إن دعاء أربعين شخص غريب لقضاء الحاجة مستجاب"، مضيفة: "لذا أرجو منكم دعوة بالشفاء وفك الكرب."

ولم تُفصح يارا محمد عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمّت بمطرب المهرجانات مسلم، أو المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية الراهنة.

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