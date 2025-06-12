الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مينا مسعود يكشف عن لقطات جديدة من كواليس أول أفلامه بمصر فى عز الضهر

مينا مسعود.فيتو
مينا مسعود.فيتو

روج الفنان الهوليودى مينا مسعود  لأولى تجاربه بالسينما المصرية من خلال فيلم “فى عز الظهر” المقرر عرضه فى 18 يونيو 2025.

مينا مسعود فى عز الضهر

وكشف مينا عن لقطات جديدة من كواليس تصوير العمل والتي ظهر خلالها متنكرا فى العديد من الشخصيات أبرزها شيخ جامع.


ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص.

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

 الفيلم  كان مقررًا عرضه قبل عامين، ولكن تم تأجيله مرتين لأسباب متباينة، ويعول صناعه على عرضه ضمن أفلام العيد 2024، خاصة في ظل غياب نجوم الصف الأول، وعدم تأجيله مرة ثالثة في اللحظات الأخيرة.

كان  مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Aladdin السينما المصرية في عز الظهر في عز الضهر فيلم علاء الدين محمود حجازي محمد علي رزق مرقس عادل ميرنا نور الدين مينا مسعود

الأكثر قراءة

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

السيسي يؤكد الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

هيئة الدواء تحذر من أدوية تتغير صلاحيتها بعد الفتح، ما القصة؟

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

الشرطة الهندية تعلن العثور على ناجيين اثنين من الطائرة المنكوبة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية