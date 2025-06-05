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سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين للمواقع والوسائل الإعلامية في شكوى مها الصغير

الإعلامية مها الصغير،
الإعلامية مها الصغير، فيتو

أكدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير، أنها استدعت الممثلين القانونيين لعدد المواقع والوسائل الإعلامية لجلسة استماع يوم الثلاثاء الماضي لإبداء دفاعهم عما جاء في الشكوى المقدمة من الإعلامية "مها الصغير" ضد بعض المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية بسبب انتهاكها حرمة الحياة الخاصة.

 

قرار في شكوى مها الصغير 

وينتظر أن تعرض اللجنة رأيها بناء على ما تنتهي إليه الجلسات على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لإصدار قراره.

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الإعلامية مها الصغير انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير أخبار الأعلى للإعلام

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