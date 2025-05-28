بعد صدور حكم جديد، نقابة المهن الموسيقية تحذر من التعاقد مع مسلم

حذرت نقابة المهن الموسيقية ، جميع المنشأت السياحية، وأماكن الحفلات، من التعاقد مع مؤدي المهرجانات المعروف بـ"مسلم"، وذلك بعد إعلان إيقافه عن الغناء منذ فترة طويلة.

الموسيقيين تحذر من التعامل مع مسلم

فيما أكدت النقابة، أنها تتعامل مع مسلم، قانونيًا، لعدم احترامه بقواعد وقوانين النقابة طوال الفترة المقبلة، كما حذرت بعض المطربين من الخروج عن السياق العام للفن المصري، واحترام الجمهور، أثناء ظهور المطربين في الحفلات علي السمارح الرسمية

علي الجانب الآخر، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"من الملحن حسن دنيا، مبلغ 2 مليون جنيه.

وكانت جهات التحقيق أحالت مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع والآداب العامة له، ويشكل خطرا على أبناء المجتمع والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".

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