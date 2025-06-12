الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

استمرارا للانتهاكات، نتنياهو يصل حائط البراق

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو وصل إلى حائط البراق.

 ويأتي ذلك في وقت تكثر فيه الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون، بينهم إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية يوم أمس الأربعاء.

 

بن غفير وعدد من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وانتشر نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وتزامنا مع ذلك، منعت شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين مسجد الأقصى.

وفرضت بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية.

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".

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المسجد الأقصى حائط البراق نتنياهو

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