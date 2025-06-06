80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى (صور)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 80 ألف مصلٍّ أدوا صلاة العيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون، صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء الماضي، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية منها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحماية قوات الاحتلال.

وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين، تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على أبوابه.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان صادر الأربعاء الماضي، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54 ألفا و607 شهداء و125 ألفا و341 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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