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خارج الحدود

رويترز: ويتكوف سيحضر المحادثات مع إيران في عمان يوم الأحد

مبعوث ترامب ووزير
مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني، فيتو

 ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف سيحضر المحادثات مع إيران في عمان يوم الأحد.

 

المحادثات الأمريكية الإيرانية في عمان 

 ويأتي ذلك في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشل الجولات الماضية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحقيق أي تقدم بشأن الاتفاق النووي.

 

وترفض إيران المطالب الأمريكية بالتخلي عن برنامجها النووي أو وقف تخصيب اليورانيوم، معتبرة ذلك حقا مشروعا لها.

 

وفي السياق ذاته قالت شبكة CBS News الأمريكية، نقلا عن مصادر عديدة: إن المسئولين الأمريكيين تم إخبارهم بأن إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية داخل إيران.

السبب الذي دفع الولايات المتحدة لطلب مغادرة بعض الأمريكيين للمنطقة

وتتوقع الولايات المتحدة أن إيران قد ترد باستهداف مواقع أمريكية محددة في العراق، وهذا هو السبب الذى دفع الولايات المتحدة لطلب مغادرة بعض الأمريكيين للمنطقة أمس الأربعاء.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت أوامر لموظفى الحكومة الأمريكية العاملين فى غير مجال الطوارئ مغادرة العراق بسبب توترات إقليمية متصاعدة، وسمح البنتاجون لأسر العسكريين بالمغادرة طوعا من أماكن فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بحسب ما قال مصدر دفاعى لـ CBS News.

 ولا يزال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للاجتماع مع إيران فى جولة سادسة من المحادثات حول برنامج طهران النووى فى الأيام القادمة.

 

ترامب يجرى مناقشات متقدمة مع طهران بشأن اتفاق دبلوماسى لتقليص برنامجها النووى

وفى نفس السياق، ذكرت قناة NBC News الأمريكية أن إسرائيل تدرس شن عمل عسكرى ضد إيران - على الأرجح دون دعم أمريكى - فى الأيام المقبلة، حتى فى الوقت الذى يُجرى فيه الرئيس دونالد ترامب مناقشات متقدمة مع طهران بشأن اتفاق دبلوماسى لتقليص برنامجها النووى.


 

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