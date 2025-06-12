إيران تعلن إطلاق مناورات عسكرية ردا على قرار الدولية للطاقة الذرية

أعلنت إيران أن قواتها المسلحة أطلقت سلسلة من المناورات العسكرية "تركز على تحركات العدو"، وذلك بعد ساعات من اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا يدين عدم امتثال طهران بالتزاماتها النووية.

عدم امتثال إيران بالتزاماتها النووية

واعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، قرارا يدين عدم امتثال إيران بالتزاماتها النووية لأول مرة منذ 20 عاما.

من جانبها، أكدت إيران أن قرار الوكالة الدولية بشأن التزاماتها النووية قرار سياسي، مشيرة إلي أنها تخطط لإجراءات مضادة لهذا القرار ستكشف عنها لاحقا.

برنامج سري ومنهجي للأسلحة النووية

في السياق ذاته، قالت دولة الاحتلال، إن على العالم أن يرد بحزم على عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، وذلك تعليقا علي قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران.

وتابعت دولة الاحتلال: إيران متورطة في برنامج سري ومنهجي للأسلحة النووية.

مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف

وفي وقت سابق من اليوم، صرح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قائلا: إننا جاهزون ومستعدون لمواجهة أي حروب على أي مستويات.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: “نحذر العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته.. العدو يهددنا في بعض الأوقات لكن نقول إننا مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف”.

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