رسالة خبيثة من إسرائيل بعد قرار الدولية للطاقة ضد إيران

قالت دولة الاحتلال، اليوم الخميس: إن على العالم أن يرد بحزم على عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، وذلك تعليقا على قرار الوكالة الدولية بشأن طهران.

وأضافت دولة الاحتلال: إيران متورطة في برنامج سري ومنهجي للأسلحة النووية.

عدم امتثال إيران بالتزاماتها النووية

واعتمدت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، قرارا يدين عدم امتثال إيران بالتزاماتها النووية لأول مرة منذ 20 عاما.

من جانبها، قالت إيران: إن قرار الوكالة الدولية بشأن التزاماتها النووية قرار سياسي، مشيرة إلى أنها تخطط لإجراءات مضادة لهذا القرار ستكشف عنها لاحقا.

مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: إننا جاهزون ومستعدون لمواجهة أي حروب على أي مستويات.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: “نحذر العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته.. العدو يهددنا في بعض الأوقات لكن نقول إننا مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف”.

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