الثلاثاء 03 يونيو 2025
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صحة ومرأة

وصفة الزعفران وزيت التين الشوكي لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى منها معظم الفتيات لأسباب عديدة أبرزها سوء التغذية وأنيميا فقر الدم وفترات الحمل والرضاعة والتوتر.

وتساقط الشعر يمكن علاجه بالأدوية والتغذية السليمة مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وتقويه من الجذور.

 

وصفة الزعفران وزيت التين الشوكي لعلاج تساقط الشعر 

 وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة الزعفران وزيت التين الشوكي لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

3 خيوط من الزعفران الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت التين الشوكي البكر

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج

3 قطرات من زيت الروزماري

 

طريقة التحضير والاستخدام:

  • انقعى خيوط الزعفران في ملعقة صغيرة من الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة.
  • اضيفب إليها جل الصبار وزيت التين الشوكي واخلطى جيدا.
  • أضيفي زيت الروزماري وامزجي الخليط حتى يتجانس.
  • ضعى الخليط على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
  • اتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسليه بشامبو طبيعي خالي من الكبريتات.
  • كررى الوصفة 3 مرات أسبوعيا لمدة شهرين على الأقل لرؤية نتائج واضحة.
  • تأكدى من أنك غير مصابة بحساسية لأي من المكونات (قم باختبار بسيط على جزء صغير من الجلد).
  • النتائج تختلف من شخص لآخر حسب أسباب تساقط الشعر ونمط الحياة.
تساقط الشعر 
تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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