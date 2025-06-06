روتين العناية بالشعر في العيد، خطوات أساسية لتتألقي بإطلالة مثالية

أول أيام العيد، دائمًا يحمل مشاعر الفرح، الترقب، والاحتفال ولكي تكتمل هذه اللحظة الخاصة، تهتم النساء والفتيات بالظهور بأجمل طلة، ويأتي الشعر في مقدمة تفاصيل الجمال التي يحرصن على العناية بها بعناية واهتمام.





ويعدُّ روتين العناية بالشعر مع أول يوم في العيد من الطقوس المحببة التي تمارسها الكثيرات، سواء في جو منزلي هادئ أو خلال استعداد جماعي مع الأهل والصديقات.



نصائح للعناية بشعرك في العيد

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، خطوات عملية، وطبيعية وفعالة لتكون العناية بشعرك متكاملة، صحية، وتضمن لكِ التألق صباح العيد بإطلالة مميزة وجذابة.



أفضل زيوت الطبيعية



قص الأطراف المتقصفة:

إذا كنتِ تعانين من أطراف تالفة أو متقصفة، يمكنكِ قصها، هذا يمنح الشعر مظهرًا صحيًا ويعزز نموه.



حمام الزيت الساخن:

اختاري مزيجًا من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت الخروع. قومي بتسخينها قليلًا (تكون دافئة لا ساخنة)، ثم دلكي بها فروة الرأس جيدًا، ولفي شعرك بمنشفة ساخنة أو غطاء بلاستيكي لمدة ساعة على الأقل. هذه الخطوة تعيد الترطيب واللمعان للشعر.

تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية:

امنحي شعرك راحة من مجففات الشعر والمكواة، لتقليل الجفاف والتقصف.

ثانيًا: روتين جمال شعرك بالتفصيل

لتدليل شعرك والاهتمام بمظهره وصحته في آنٍ واحد. إليكِ روتينًا متكاملًا للعناية بالشعر:

1. غسل الشعر جيدًا

ابدئي بغسل شعرك بشامبو خالٍ من الكبريتات إذا كان متوفرًا، لأنه ألطف على فروة الرأس ولا يسبب جفافًا.

ركزي على تنظيف فروة الرأس جيدًا مع التدليك لتحفيز الدورة الدموية.

2. استخدام بلسم مناسب لنوع شعرك

ضعي البلسم من منتصف الشعر حتى الأطراف، واتركيه لعدة دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذه الخطوة تُغلق المسام المفتوحة أثناء الغسيل وتحافظ على نعومة الشعر.

3. قناع ترطيب عميق (ماسك الشعر)

استخدمي ماسكًا غنيًا بالعناصر المرطبة. يمكنكِ تحضيره منزليًا باستخدام مكونات مثل:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم اشطفيه جيدًا. يعمل هذا القناع على ترطيب الشعر بعمق ومنحه نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

4. تجفيف الشعر بطريقة صحية

تجنبي استخدام المجفف الحراري مباشرة بعد الماسك. لفّي شعرك بمنشفة قطنية واتركيه ليجف في الهواء، أو استخدمي المجفف على حرارة باردة إن لزم الأمر.

5. تمشيط الشعر بلطف

بعد أن يصبح الشعر رطبًا، مشّطيه باستخدام فرشاة خشبية أو مشط بأسنان عريضة، وابدئي من الأطراف إلى الأعلى لتجنّب التكسر.

6. سيروم مغذٍّ للشعر

ضعي قطرات قليلة من السيروم أو زيت الأرج9ان على أطراف الشعر لمنحه لمسة ناعمة ولمعانًا جذابًا صباح العيد.

ثالثًا: تسريحة العيد وتحضير الإطلالة

بعد الانتهاء من العناية، يأتي دور تجهيز تسريحة مناسبة حسب نوع شعرك وطبيعة المناسبة:

إذا كان شعرك ناعمًا، يمكنكِ تجعيده بمكواة خفيفة أو تركه منسدلًا مع ضفيرة بسيطة من الجانب.

إذا كان شعرك مجعدًا طبيعيًا، فاحرصي على استخدام كريم تثبيت خفيف لإبراز تموجاته بطريقة أنيقة.

للبنات الصغيرات، يمكن تزيين الشعر بإكسسوارات بسيطة وملونة تضيف لمسة طفولية جميلة.

رابعًا: نصائح للحفاظ على الشعر صباح العيد

نامي على وسادة من الحرير أو القطن الناعم لتجنّب تشابك الشعر وفقدان الترطيب أثناء النوم.

قومي بلف شعرك بشكل خفيف في كعكة واسعة أو ضفيرة ناعمة قبل النوم.

تجنّبي ربط الشعر بقوة صباح العيد، بل اختاري تسريحات مريحة تبرز نعومة الشعر وصحته.

رشي القليل من سبراي اللمعان الخفيف قبل الخروج، لإطلالة مبهجة ومتألقة.

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