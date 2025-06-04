قبل العيد يكثر الإقبال على مراكز التجميل لفرد الشعر وعمل جلسات ترميم ولكن جميعها تؤثر على الشعر بشكل سلبي لذا تبحث الفتيات عن البدائل الطبيعية.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى ترمم الشعر وتعيد جماله بأقل التكاليف خاصة فى الأعياد.

وصفة طبيعية لترميم الشعر قبل العيد

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبية لترميم الشعر قبل العيد.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (مرطب ومغذي عميق)

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي (يرمم الشعر ويزيد لمعانه)

1 صفار بيضة (مصدر للبروتين)

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (لزيادة النعومة والمرونة)

نقاط من زيت اللافندر أو الروزماري (اختياري) لإضفاء رائحة جميلة وتحفيز نمو الشعر

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

طبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على المناطق التالفة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، ثم لُفّي رأسك بمنشفة دافئة لتعزيز امتصاص القناع.

اتركي القناع لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك جيدا بشامبو خفيف وخال من الكبريتات، وكرري الغسل إن لزم الأمر لإزالة آثار البيض.

استخدمي الوصفة مرتين في الأسبوع قبل العيد تكفي للحصول على نتائج مبهرة من أول استخدام.

يمكن اعتمادها كروتين شهري للحفاظ على صحة الشعر.

احرصي على قص أطراف الشعر التالفة قبل العيد.

اشربي الماء بكمية كافية، وتناولي أطعمة غنية بالفيتامينات مثل المكسرات، البيض، والأفوكادو.

وصفة طبيعية لترميم الشعر قبل العيد

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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