احذري، أسباب ضربة الشمس وأعراضها ومخاطرها

أسباب ضربة الشمس، ضربة الشمس من الإصابات الشائعة الحدوث بين الكبار والصغار وعادة تحدث فى فصل الصيف حيث سطوع الشمس لفترات طويلة وارتفاع درجات حرارة الطقس.

وأسباب ضربة الشمس معروفة حيث تحدث عادة من التعرض للشمس مباشرة لفترة طويلة من الوقت مايؤثر على الصحة بشكل سلبي، لذا يجب ألا يستهان بها.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ضربة الشمس هي حالة صحية خطيرة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفرط نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس أو ممارسة نشاط بدني شاق في الجو الحار، دون وجود تبريد أو ترطيب كافى، وإذا لم تعالج بسرعة، فقد تؤدي إلى تلف في الدماغ أو الأعضاء الحيوية، بل وقد تكون مميتة.

أسباب ضربة الشمس

وأضاف العوضي، أن من أبرز أسباب ضربة الشمس:-

التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة وقت الظهيرة.

القيام بمجهود بدني في الجو الحار مثل الجري أو العمل في مواقع البناء.

عدم شرب كميات كافية من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف وفقدان الجسم القدرة على التبريد.

ارتداء ملابس ثقيلة أو داكنة تمنع تبخر العرق وتزيد من احتباس الحرارة.

الوجود في أماكن مغلقة وحارة بدون تهوية جيدة أو تكييف.

بعض الأدوية التي تؤثر على تنظيم حرارة الجسم مثل مدرات البول أو أدوية القلب.

أعراض ضربة الشمس

وتابع أن من أعراض ضربة الشمس:

ارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

صداع شديد.

احمرار الجلد وجفافه (قلة التعرق).

تسارع ضربات القلب والتنفس.

غثيان وقيء.

دوخة وفقدان التوازن.

اضطراب في الوعي أو فقدانه تمامًا.

تشنجات عضلية.

أسباب ضربة الشمس وأعراضها

مخاطر ضربة الشمس

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أن ضرة الشمس تعتبر إصابة خطيرة وإذا لم يتم علاجها فورا، فقد تؤدي إلى مخاطر عديدة، منها:-

تلف دائم في الدماغ بسبب ارتفاع الحرارة.

فشل في الكلى أو الكبد.

خلل في ضربات القلب.

الغيبوبة.

الوفاة في الحالات الشديدة.

علاج ضربة الشمس

وأضاف استشارى أمراض الباطنة، أن هناك طرق عديدة تساعد في علاج ضربة الشمس، منها:-

الاتصال بالإسعاف فورا إذا ظهرت الأعراض الخطيرة.

نقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل بعيدا عن الشمس.

تبريد الجسم بسرعة باستخدام كمادات باردة، ورش الجسم بالماء البارد، والمروحة أو التكييف.

خلع الملابس الزائدة لتسهيل التهوية.

إعطاء الماء أو مشروبات مرطبة إذا كان المصاب واعيا.

لا ينصح بإعطاء المصاب أي سوائل إذا كان فاقد للوعي، ويجب انتظار المساعدة الطبية.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

وللوقاية من الإصابة بضربة الشمس، نصح الدكتور العوضي ببعض الخطوات، منها:-

تجنب التعرض للشمس في وقت الذروة (من 11 صباحا إلى 4 عصرا).

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون تسمح بمرور الهواء.

شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، حتى بدون الشعور بالعطش.

الاستراحة في الأماكن المظللة أو المكيفة عند الشعور بالإرهاق.

استخدام قبعة أو مظلة شمسية عند الخروج.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات المغلقة.

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