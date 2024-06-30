علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها

علاج ضربة الشمس، ضربة الشمس من الإصابات شائعة الحدوث فى فصل الصيف نتيجة سطوع الشمس لفترات طويلة من اليوم وارتفاع درجات حرارة الطقس.

وعلاج ضربة الشمس، عادة تكون الإسعافات الأولية فى المنزل، إلا فى حالات بسيطة يحتاج المريض إلى المستشفى.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، إن ضربة الشمس هي حالة طبية خطيرة تنتج عن التعرض المفرط لحرارة الشمس أو القيام بمجهود بدني في جو حار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ويمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا.

أسباب ضربة الشمس

وأضاف العوضى، تنجم ضربة الشمس عن عدم قدرة الجسم على تنظيم حرارته بشكل صحيح بسبب التعرض المفرط للحرارة أو النشاط البدني المكثف في الطقس الحار، ومن الأسباب الشائعة للإصابة بضربة الشمس:-

التعرض المباشر لآشعة الشمس: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال أوقات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

النشاط البدني المكثف: القيام بتمارين رياضية أو عمل بدني شاق في جو حار ورطب.

الجفاف: قلة تناول السوائل يمكن أن تؤدي إلى نقص السوائل في الجسم مما يزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس.

أعراض ضربة الشمس

وتابع، ومن أعراض ضربة الشمس:-

ارتفاع درجة حرارة الجسم: قد تصل درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

الدوار والإغماء: قد يشعر المصاب بدوار شديد وقد يفقد الوعي.

التعرق الشديد: في المراحل المبكرة قد يكون هناك تعرق شديد، لكن مع تفاقم الحالة قد يتوقف التعرق.

جلد ساخن وجاف: يصبح الجلد ساخنًا وجافًا، مما يدل على توقف التعرق.

تسارع ضربات القلب: قد يصبح النبض سريعًا وقويًا.

الارتباك والهلوسة: قد يصاب المصاب بحالة من الارتباك والارتباك الذهني.

الغثيان والقيء: قد يشعر المصاب بالغثيان وقد يتقيأ.

علاج ضربة الشمس

علاج ضربة الشمس

واوضح الدكتور محمد العوضي، أن علاج ضربة الشمس، يكون من خلال بعض الخطوات، منها:-

الاتصال بالطوارئ: الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا.

تبريد الجسم: نقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وتبريده بسرعة باستخدام الماء البارد أو كمادات باردة على الجلد.

تهوية الجسم: إزالة الملابس الزائدة والسماح بتهوية الجسم.

شرب السوائل: إذا كان المصاب واعيًا، يجب تقديم السوائل الباردة له ولكن بحذر.

تقديم الرعاية الطبية: يجب نقل المصاب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

نصائح تحمى من الإصابة بضربة الشمس

وأضاف استشارى أمراض الباطنة، أنه لتجنب ضربة الشمس يتطلب اتخاذ بعض التدابير الوقائية، منها:-

شرب السوائل بانتظام: التأكد من تناول كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى طوال اليوم.

تجنب التعرض المباشر للشمس: البقاء في الظل خلال أوقات الذروة واستخدام كريم واقي من الشمس.

ارتداء الملابس المناسبة: ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة.

تجنب النشاط البدني المكثف: في الأجواء الحارة والرطبة، يجب تجنب القيام بالتمارين الرياضية الشاقة أو الأعمال البدنية المكثفة.

استخدام وسائل التبريد: استخدام المراوح أو مكيفات الهواء لتبريد الأماكن المغلقة.