في الموجة الحارة، طبيب يوجه نصائح لتجنب ضربة الشمس، وهذه علامات الخطورة

حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة من وجود موجة شديدة الحرارة لمدة خمسة أيام وضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

نصائح للحماية من الموجة الحارة خاصة كبار السن

ووجه الدكتور أمجد الحداد نصائح للحماية من الموجة الحارة خاصة كبار السن والفئات الأكثر خطورة منهم اصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والرضع والنساء الحوامل بصفة خاصة مرضى الحساسية والمناعة.

الحرص على شرب الماء

وأكد أهمية الحرص على شرب الماء بكمية لا تقل عن 1.5 لتر يوميا دون انتظار الشعور بالعطش مع تفادي المشروبات التي تحتوي على السكريات المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

كما نصح بالبقاء في المنزل في الغرفة الأكثر برودة مع الحرص على غلق النوافذ نهارا وتهوية البيت ليلا.

وأكد أهمية الاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلل فوق الرأس أو رش الوجه والرقبة والأطراف بالماء.



ونصح استشاري الحساسية والمناعة بالحرص على المشي في الظل مع وضع قبعات عريضة على الرأس وارتداء ملابس قطنيه بيضاء واسعة وغير داكنة.



وحذر من السباحة في أوقات ذروة الحرارة بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة

ظهرا مؤكدا الحماية من أشعة الشمس بالمراهم الواقية وارتداء النظارات الشمسية كلما أمكن ذلك.

أعراض ضربة الشمس





وحذر الدكتور أمجد الحداد من أعراض ضربة الشمس منها:



ألم في الرأس مع إمكانية القيء

ارتفاع حرارة الجسم

تشنجات عضلية خاصة لدى الأطفال والمسنين.



ونصح باتباع هذه الإجراءات عند التعرض لضربة الشمس منها:



١- وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه



٢- رش المصاب بالماء الفاتر ووضع مناديل مبللة على رأسه وكافة أطرافه



٣- شرب الماء



٤- مراجعة الطبيب

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجى من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

