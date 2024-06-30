نصائح وزارة الصحة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين بشأن الحماية من حروق الشمس، والإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

ونصحت وزارة الصحة بتجنب البقاء تحت أشعة الشمس لمدة طويلة متصلة أثناء ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

ضربة الشمس

وأكدت وزارة الصحة أنه في ظل ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يشعر الإنسان بالحر أو ضربة الشمس وكشفت عن كيفية التفرقة بين الإصابة بضربة الشمس أو الشعور بالحرارة.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

وحذرت وزارة الصحة من البقاء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث يمكن أن تظهر أعراض الإصابة بضربة الشمس وهي:

- ضعف عام في الجسم

- الإحساس بالدوار

- الشعور بالصداع

- التنفس بصعوبة

- زيادة معدلات ضربات القلب

وأكدت وزارة الصحة ضرورة اللجوء لأقرب مستشفي عند الإصابة بضربة الشمس.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة جديدة “ صيفك صحي” تزامنا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في فترة الصيف والإجازات وعند السفر والتواجد على الشواطىء.

أضرار ارتفاع درجات الحرارة

وقالت وزارة الصحة إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن أن يسبب إجهادًا حراريا وضربات شمس تسبب الوفاة وكذلك تكشف وزارة الصحة عن أضرار ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن والأطفال.

وقدمت وزارة الصحة نصائح في موسم الصيف منها ضرورة تجنب الخروج أو مزاولة نشاط مجهد في أوقات اشتداد الحرارة أثناء النهار.

‎كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان بجانب الاطلاع على التحذيرات الصادرة رسميًا بشأن موجات الحرارة كما يمكن الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

شرب الماء باستمرار

ونصحت بالحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون وأخذ حمامًا باردًا مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم وتجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار وفي حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

أعراض ضربة الشمس

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطوارئ التي يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادر على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم ترتفع بشكل كبير.

خطة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

وكانت وزارة الصحة وضعت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.