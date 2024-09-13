أعراض ومضاعفات ضربة الشمس وطرق التعامل في حالة الإصابة بها

تهدد ضربة الشمس الحياة، حيث تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية، والتي تكون نتيجة للإجهاد الزائد في ظروف حارة ورطبة.

وتشمل أعراض ضربة الشمس الارتباك أو النوبات أو فقدان الوعي، كما تؤدي ضربة الشمس غير المعالجة إلى فشل الأعضاء أو الغيبوبة وقد تصل للوفاة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بـضربة الشمس، ولكن الأطفال وكبار السن معرضون لخطر كبير بشكل خاص لأن أجسامهم قد لا تكون قادرة على تنظيم درجة الحرارة بشكل فعال.

العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بـضربة الشمس تشمل:

الكحول.

أن يكون الشخص ذكر.

الجفاف.

الأدوية التي تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة

الإصابة بأمراض التى تؤثر على القدرة على التعرق.

الإصابة ببعض الحالات الطبية

ارتداء ملابس ثقيلة أو ضيقة.

الحمى شديدة.

السمنة.

الإصابة بضربة شمس في الماضي.

ضعف اللياقة البدنية.

أعراض ضربة الشمس

ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة، إذا ظهرت عليك أو على شخص تعرفه أي من العلامات أو الأعراض التالية، فمن المهم التواصل مع الطوارئ فورًا:

جفاف الجلد (عدم تعرقه، وهو أكثر شيوعًا في ضربة الشمس غير الناتجة عن بذل مجهود).

خلل في الحركة والتنسيق.

مشاكل في التوازن.

هذيان (ارتباك أو فقدان الاتجاه).

دوخة.

تعرق مفرط يستمر بعد التوقف عن ممارسة الرياضة.

جلد ساخن ومحمر.

انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.

صوت قرقرة أو غرغرة في الرئة.

غثيان وقيء.

قلة البول.

سرعة التنفس أو تسرع القلب.

إغماء أو فقدان الوعي.

ضعف.

المضاعفات المحتملة لضربة الشمس

يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بضربة الشمس بالصدمة أو الدخول في غيبوبة، ويمكن أن تؤدي درجة حرارة الجسم المرتفعة إلى:

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

تورم المخ.

فشل الكلى.

فشل الكبد.

خلل التمثيل الغذائي.

تلف الأعصاب.

انخفاض تدفق الدم إلى القلب ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

علاج ضربة الشمس

تتطلب ضربة الشمس علاجًا طبيًا فوريًا، وإذا كان المريض ينتظر وصول سيارة الإسعاف، فمن المهم محاول تبريد الشخص قدر الإمكان من خلال:

وضع كمادات الثلج على الرقبة والفخذ والإبطين.

تشجيعهم على شرب السوائل المملحة قليلًا، مثل المشروبات الرياضية أو الماء المملح.

جعلهم يستلقون في بيئة باردة ومظللة وجيدة التهوية.

غمرهم في الماء البارد، إذا أمكن.

رشهم بالماء ونفخ الهواء عبر أجسامهم.

مراقبة تنفسهم بعناية وإزالة أي انسداد في مجرى الهواء.

عدم إعطاء أي أدوية، بما في ذلك الأسبرين والأسيتامينوفين.

إزالة أي ملابس ضيقة أو ثقيلة.

كيف يمكن منع ضربة الشمس؟

في معظم الحالات، من الممكن منع ضربة الشمس من خلال:

تجنب النشاط البدني الشاق في الظروف الحارة والرطبة.

تناول المشروبات الرياضية أو الماء المملح قليلًا أو المرق.

السماح للجسم بالتأقلم مع درجات الحرارة الدافئة تدريجيًا على مدار عدة أسابيع إذا كان على الشخص العمل أو ممارسة الرياضة في ظروف حارة.

عدم ترك الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) في أماكن مغلقة وساخنة مثل السيارات.

البقاء في مناطق مكيفة أو جيدة التهوية أثناء موجات الحر.

ارتداء ملابس خفيفة الوزن وخفيفة اللون وفضفاضة إذا كنت ستخرج في الطقس الحار.