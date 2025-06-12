التفاصيل الكاملة لحفظ التحقيقات في سرقة أموال نوال الدجوي.. الشاكية تتنازل عن المحضر حرصًا على الأسرة.. والتحريات تكشف تفاصيل جديدة

أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

التحقيقات تؤكد عدم سرقة الأحفاد الأموال

وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة.

وقد أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

بلاغ من نوال الدجوي بسرقة أموالها

الواقعة تعود إلى 19 مايو الماضي عندما تقدمت الدكتورة نوال الدجوي صاحبة جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر، تفيد بأنها اكتشفت سرقة مبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت فى البلاغ أن المسروقات عبارة 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه استرليني، و15 كيلو مشغولات ذهبية.

وفور الإعلان عن هذه المبالغ الضخمة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الواقعة، ووصف البعض فيلا الدكتورة نوال الدجوي بأنها مغارة على بابا، والمسروقات بالكنز الثمين.

من جانبه كشف المحامي الخاص بأحفاد الدكتورة نوال الدجوى من ابنها الراحل شريف الدجوي، عن تفاصيل ومفاجآت مثيرة وصادمة، حيث أكد أن أي من الأحفاد لم يسرق جدته، ولكن توجد خلافات عديدة بين أحفاد الدجوي الذكور والإناث، بسبب تقسيم الميراث، وأن هناك عشرات القضايا المتبادلة تنظرها جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

المحامي: نوال الدجوي لا تدير أملاكها

ثم فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على أن الدكتورة نوال الدجوي لا تدير أملاكها وغير قادرة على اتخاذ أى قرارات صائبة بشأن تلك الممتلكات، وأن حفيدتيها من ابنتها الراحلة «منى»، هما المتحكمتان فى كل شيء.. وأشار المحامي إلى أنه يجرى الإعداد لإقامة دعوى حجر ضد الجدة، وبعد ظهر ذات اليوم تم تداول تقرير طبي يحمل اسم «نوال» ويشير إلى معاناتها من ضمور فى المخ ومشاكل ذهنية، وهو التقرير الذى قال البعض إنه دليل الإثبات فى دعوى الحجر المزمع إقامتها.

نوال الدجوي تروي كيف اكتشفت واقعة السرقة

واستمعت النيابة العامة لأقوال الدكتورة نوال الدجوي، وقالت إنها اكتشفت السرقة عندما توجهت إلى مسكنها فى 6 أكتوبر وحاولت فتح الخزينة بمفاتيحها الخاصة، ولكنها لم تتمكن لأن الـ«كالون» تم تغييره، كما عثرت على أغلفة بعض المسروقات خارج الخزينة.

وأشارت إلى أن أحفادها من ابنها الراحل شريف يمتلكون المفاتيح أيضا، ومن ثم فإنها تتهمهم بارتكاب واقعة السرقة خصوصا بعد أن ظهرت عليهم علامات الثراء.

وخلال التحقيقات شددت على أنها فى كامل قواها العقلية وقادرة على إدارة ممتلكاتها بكفاءة ودون وصايا من أحد، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحفادها.

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