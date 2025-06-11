الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

النيابة العامة تحفظ التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي

الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي

أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.


وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة. 

وقد أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

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النيابة العامة نوال الدجوي الدكتورة نوال الدجوى

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