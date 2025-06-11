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خارج الحدود

القسام تستهدف دبابة ميركافا للعدو بقذيفة الياسين 105 جنوب خانيونس

القسام، فيتو
القسام، فيتو

استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة الياسين 105 في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال الساعات الأخيرة بالقتال في خان يونس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن خلية مسلحة أطلقت صاروخا على دبابة في خان يونس فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت قبل وقت سابق من اليوم إن مقاوميها قنصوا جنديا صهيونيا ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق، نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية  عدة عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت نفقًا في قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود وأوقعتهم قتلى وجرحى في منطقة مرتجى جنوب شرق خان يونس.

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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