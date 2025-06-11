الخميس 12 يونيو 2025
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رياضة

طاهر: بن رمضان مكسب كبير والأهلي جاهز للمونديال

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن شكل البطولة الجديد قد يمنح الفريق فرصًا أكبر للوصول إلى أدوار متقدمة.

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية: "شاركنا من قبل في النسخ القديمة من كأس العالم للأندية، وكان هدفنا دائمًا الوصول إلى المباراة النهائية. ومع النظام الجديد للبطولة وعدد الفرق الأكبر، ربما يكون لنا نصيب في كتابة تاريخ جديد للنادي."

وأضاف: "منذ انضمامي للأهلي وأنا ألعب كجناح، وهذا المركز الذي أرتاح فيه أكثر، لكنني أشارك أيضًا كمهاجم عند الحاجة، ويمكنني اللعب كظهير أيمن حال الاعتماد على ثلاثي في خط الدفاع."

وتحدث طاهر عن زميله محمد علي بن رمضان، قائلا: "أعرفه منذ أن كنا نتواجه حين كان في الترجي، وتبادلت القميص معه. كنت أتحدث مع علي معلول وأخبره برغبتي في اللعب إلى جواره، وهو الآن يقدم أداءً جيدًا رغم قلة مشاركاته في البداية."

كما استعاد طاهر أبرز لحظاته مع الأهلي، مشيرا إلى أن مباراة العين الإماراتي من أفضل مبارياته رغم عدم تسجيل أهداف، وكذلك الفوز على الزمالك في السوبر المصري بالإمارات

عن تتويج الأهلي بالدوري، قال: "واجهنا ضغطًا كبيرًا، لكن تعاملنا مع كل مباراة على حدة أعطانا الثقة. وبعد تصدرنا الجدول، أصبحنا على يقين بأن اللقب لنا."

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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