طبيب الأهلي يؤكد جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق مونديال الأندية

طمأن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو على جاهزية جميع اللاعبين في معسكر الفريق المقام حاليًّا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان خوسيه ريبييرو قد حرص على الاستفسار من الجهاز الطبي حول جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية، من أجل مساعدته في البرنامج الإعدادي للفريق، وكذلك لتفادي الإجهاد، وأيضًا لتجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًّا قبل مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية.

ويواصل الأهلي استعداداته في معسكره المغلق حاليًّا في ميامي، وسيعاود الفريق تدريباته مساء اليوم بعدما حصل الفريق على راحة أمس الثلاثاء.

ويسعى خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل لقاء الافتتاح، كما يعقد عددًا من المحاضرات الفنية للاعبين بصفة مستمرة، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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