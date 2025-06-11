منافس الأهلي، قائمة إنتر ميامي الرسمية في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، قائمة لاعبيه استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في أمريكا يوم 15 يونيو الحالي بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

ويبدأ إنتر ميامي الأمريكي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية لمنافسات البطولة، في مجموعة تضم معهما بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وشهدت قائمة إنتر ميامي تواجد عدد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، نجوم برشلونة السابقين.

قائمة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: دريك كاليندر - أوستاري أوسكار - ويليام ياربرو - روكو ريوس نوفو.

خط الدفاع: جونزالو لوجان - توماس أفيليس - هيكتور مارتينيز - رايان سيلور - إيان فراي - جوردي ألبا - تايلر هال - نوح ألين - ماكسيميليانو فالكون - مارسيلو وايجاندت - إسرائيل بوترايت.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا - بالتسار رودريجيز - بينايمين كريماسكي - دفيد رويز - يانيك برايت - فريدريكو ريدوندو - سانتي موراليش.

خط الهجوم: فافا بيكولت - لويس سواريز - ليونيل ميسي - تاديو أليندي - أنفونسو ليو - ألين أوباندو.

صفقات مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التعاقدات التي أبرمتها بعض الأندية الـ23 المشاركة في كأس العالم للأندية بعد غلق فترة الانتقالات التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتحها من أجل الأندية المشاركة في البطولة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

وتستعرض فيتو صفقات المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي المصري بعد غلق سوق الانتقالات الاستثنائية.

المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

تضم المجموعة الاولي (A) أندية الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي “المستضيف”، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

صفقات الأهلي

أولى صفقات فريق النادي الأهلي هي التعاقد مع مدير فني جديد حيث سيقود خوسيه ريبيرو في كأس العالم.

وضم الاهلي رسميا كل من محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي ومحمد سيحا ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد رمضان "بيكهام" مع عودة أليو ديانج من إعارته.

صفقات بورتو

وتعاقد نادي بورتو رسميًا مع جابري فيجا قادمًا من الأهلي السعودي مقابل ما يقارب 18 مليون يورو وقد تم تفعيل بند الشراء لـ نيهوين بيريز لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

إنتر ميامي وبالميراس

لم يضم انتر ميامي الفريق المستضيف لبطولة كأس العالم للأندية أي لاعب جديد إلى صفوفه، كما لم يعزز بالميراس الفريق البرازيلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الاستثنائية لكأس العالم للأندية.

الاهلي في المونديال

وتُعد المجموعة الأولى من أبرز المجموعات نظرًا لأسماء الأندية المشاركة وطموحاتها الكبيرة في المنافسة على اللقب العالمي.

مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: الأهلي ضد إنتر ميامي (ميامي - 3 فجرًا بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: بالميراس ضد بورتو (نيويورك/نيوجيرسي - 1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

19 يونيو: بالميراس ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 7 مساءً بتوقيت القاهرة)

19 يونيو: إنتر ميامي ضد بورتو (أتلانتا - 10 مساءً بتوقيت القاهرة)

24 يونيو: إنتر ميامي ضد بالميراس (ميامي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

24 يونيو: بورتو ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

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