طاهر محمد طاهر: لم أتوقع انضمام زيزو للأهلي وعلاقتي بكولر كانت رائعة

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، أن تحسّن مستواه في الموسم الماضي لم يكن نتيجة لتغيير في الروتين اليومي، بل جاء نتيجة الاستمرارية والتوفيق.

وقال نجم الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "لم أغير أي شيء في روتيني. فقط وصلت إلى الفورمة التي أستطيع الانطلاق منها، وكان هناك توفيق كبير من الله ساعدني في الظهور بشكل جيد".

تحدث طاهر عن مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية، قائلا: "كانت تجربة جيدة، لكننا كنا نحتاج مباراة إضافية للتعرف أكثر على فلسفة ريبيرو وتحقيق مزيد من الانسجام، خصوصًا مع وجود لاعبين جدد".

وأضاف: "المدرسة الإسبانية مختلفة تماما عن السويسرية، هناك تمريرات ولمسات أكثر، وأسلوب التدريب مختلف بشكل واضح".

وقال: "علاقتي مع كولر كانت جيدة ولم يحدث أي توتر، حتى عندما كنت خارج التشكيل. تركت سيرة طيبة معه، وبعد قرار رحيله حرصت على زيارته وتوديعه قبل العودة إلى سويسرا".

وعن صفقات الأهلي الأخيرة، أبدى طاهر دهشته من بعض التعاقدات المفاجئة: "وجود زيزو وتريزيجيه ساعدني على رفع مستواي، لأنهما من أفضل اللاعبين في مصر لم أتوقع قدوم زيزو إلى الأهلي، ونفس الأمر ينطبق على بن شرقي وإمام عاشور. كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

وتابع: "زيزو ليس غريبًا على لاعبي الأهلي، فقد كان صديقًا لنا في منتخب مصر، ويعرف نصف الفريق جيدًا. هو لاعب كبير ويتمتع بخبرات طويلة".

اختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أهمية العائلة في حياته، قائلًا: "في الحياة هناك أمور أهم من الكرة والعمل، والعائلة دائمًا هي الأهم. حزنت عندما علمت أنهم أخفوا عني خبر مرض والدي، لكنني أعذرهم لأنهم أرادوا الحفاظ على تركيزي".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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