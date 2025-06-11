بدر عبد العاطى يؤكد لنظيره السوري أهمية مكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم، وذلك على هامش فعاليات منتدى أوسلو.

بدر عبدالعاطى يلتقي وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استمع لشرح من الوزير السوري أسعد الشيباني، لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية داخل سوريا، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، جدد عبد العاطي وقوف مصر مع الشعب السوري الشقيق، ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وزير الخارجية يشدد على أهمية الاستقرار المستدام فى سوريا

وشدد وزير الخارجية، على أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا من خلال العمل على إشراك كافة القوى الوطنية السورية في العملية السياسية، بما يعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.

كما أكد أهمية مكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، حفاظًا على الاستقرار المستدام في سوريا، كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد علي خطورة التدخلات الخارجية وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واستمرار احتلال الأراضي السورية.

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