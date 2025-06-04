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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن الاعتزاز بمرور أكثر من عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أطلقها رئيسا البلدين في ديسمبر ٢٠١٤، وما شهدته السنوات الأخيرة من تطور في علاقات البلدين في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر للعمل مع الجانب الصيني للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.


وثمن الوزير عبد العاطي مساهمة الصين في دعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدا التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الصينية إلى مصر. واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص فى إطار خطة متكاملة للتنمية  الاقتصادية فى مصر.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع الوزير عبد العاطى المسؤول الصيني على جهود الوساطة التى تضطلع بها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار فى غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الذي يشهدها الشعب الفلسطيني. كما ثمّن الوزير عبد العاطي موقف الصين المتوازن تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ومنها التطورات فى لبنان وسوريا والسودان وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، فضلا عن مسالة إصلاح مجلس الأمن، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الموقف المصري الداعم لـ"توافق اوزوليني" باعتباره الموقف الأفريقى الموحد،  والسبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي الواقع علي القارة بعضوية مجلس الأمن الدولي.

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