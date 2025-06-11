الأربعاء 11 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

لقاء سابق بين وزير
لقاء سابق بين وزير الخارجية الألماني وبدر عبدالعاطي، فيتو

أعلنت السفارة الألمانية فى القاهرة، عن زيارة مرتقبة لـ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى مصر يومي 12 و13 يونيو الجاري، في إطار أول زيارة رسمية له لمنطقة الشرق الأوسط.

زيارة وزير الخارجية الألماني إلى مصر 

وأوضحت السفارة الألمانية، أن وزير الخارجية يوهان فاديفول، سيلتقي خلال زيارته إلى القاهرة مع  نظيره بدر عبد العاطي، لتعزيز التعاون ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبعد زيارته لمصر، سيواصل الوزير الألماني جولته في الشرق الأوسط.

لقاء بدر عبدالعاطي مع وزير خارجية ألمانيا

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطى، التقى فى نهاية مايو الماضى، مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا الجديد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى في بروكسل حينها.

أكد عبد العاطى خلال اللقاء آنذاك تطلع مصر للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على العمل مع الجانب الألماني لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ وخلق مسارات آمنة وشرعية للهجرة على نحو يتوافق مع أولويات البلدين، فضلًا عن التعاون في الأطر متعددة الأطراف.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء وقتها، عن التطلع لمواصلة دعم ألمانيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ولاسيما فيما يتعلق بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.

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وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول السفارة الألمانية بدر عبد العاطي وزير خارجية بروكسل مصر والمانيا

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