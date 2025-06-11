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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره السعودي على هامش فعاليات منتدى أوسلو

لقاء وزيرى خارجية
لقاء وزيرى خارجية مصر والسعودية، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش فعاليات منتدى أوسلو.

العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسعودية

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وثمّن التطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع المملكة العربية السعودية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

الوزيران يتبادلان الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك التحضيرات الجارية لمؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد في نيويورك خلال الشهر الجاري، وذلك في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، كما بحث الوزيران أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والخطوات المقبلة لدعم الشعب الفلسطيني.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية أوسلو مصر والسعودية غزة

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