تفاهمات نتنياهو والشرع، تفاصيل التحضيرات لتوقيع اتفاق أمني شامل بين إسرائيل وسوريا

بعد أشهر من التسريبات حول إمكانية توقيع اتفاق تطبيع شامل بين سوريا وإسرائيل، كشف مسئول فى الاحتلال، أن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو طلب من أمريكا التوسط لتوقيع اتفاق تطبيع مع الإدارة السورية التى يقودها أحمد الشرع.

نتنياهو يطلب وساطة أمريكية لتوققع اتفاقا مع سوريا

وحسب التفاصيل التى نقلها موقع "إكسيوس" كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من المبعوث الأمريكى إلى سوريا، توم باراك، أن تتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات مع دمشق.

وقال المسؤول وفق ما نقل موقع "إكسيوس"، إن نتنياهو يسعى لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إدارة أحمد الشرع.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قال خلال لقائه نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه مايو الماضى، إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة".

جبل الشيخ، فيتو

بدكما أشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد لقائه مع أحمد الشرع فى العاصمة السعودية "الرياض"، إلى أن الرئيس السوري مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية المطاف "لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

ولم يعلق أحمد الشرع على هذا التصريح، وقال بدلًا من ذلك إنه يؤيد العودة إلى شروط اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 الذي أسفر عن إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة في هضبة الجولان.

الكشف عن لقاءات بين إسرائيل وسوريا برعاية تركية

أيضا كان مسؤول إسرائيلي كشف الشهر الماضي، عن لقاءات جرت بين إسرائيل وممثلين عن الإدارة السورية الجديدة برعاية تركية.

كما أشار حينها إلى أن دمشق قدمت لفتات حسن نية تجاه إسرائيل، وأن الأخيرة ستقابلها بالمثل، وفق تعبيره.

وأظهرت القيادة السورية حسن النية في الآونة الأخيرة من خلال الموافقة على تسليم مجموعة من مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم منذ فترة طويلة فى عهد نظام الأسد.

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