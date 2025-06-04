الخميس 05 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية السوري: عدم تطبيق اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل يؤدي إلى الفوضى

الشيباني، فيتو
الشيباني، فيتو

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه سبق لبلاده التحذير من أن عدم تطبيق اتفاقية "فض الاشتباك" مع إسرائيل للعام 1974 سيؤدي إلى الفوضى.

 جاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتزا، على هامش استقبالها في قصر تشرين بدمشق.

 أكد أن سوريا أعربت دائمًا عن نواياها بأنها لا تسعى للحرب بل إلى إعادة الإعمار في البلاد.

أوضح أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار".

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