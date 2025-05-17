طريقة عمل الخيار المخلل السريع، النتيجة مبهرة

طريقة عمل الخيار المخلل السريع، من أصناف المخلل التي تحرص الكثير من ستات البيوت على تعلم طريقته، لأنه من أكثر أنواع المخلل المحبب للجميع، حتى الأطفال الصغار.

وتعلم طريقة عمل مخلل الخيار في البيت، من الحيل الذكية للحفاظ على صحة أسرتك، كما أنه يوفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بأسعار المخلل الجاهز.

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الخيار المخلل السريع في البيت، وبكل سهولة، والذي يمكنك الاستمتاع بطعمه بعد اسبوع واحد فقط، من بداية تخليله.

الخيار



مكونات عمل الخيار المخلل:

كيلو خيار متوسط الحجم

ملعقة صغيرة خل

لكل كوب ماء ملعقه كبيره ملح خشن

معلقة صغيرة سكر أو عسل أسود حتى يحتفظ الخيار بالقرمشة ولا يصبح لينا طريا

بعض حبات الفلفل الحار حسب الرغبة ويمكن استبداله بالفلفل المكبب الحلو أو فلفل الوان.

خطوات عمل الخيار المخلل السريع

يغسل الخيار ويوضع فى مصفاة، ثم يفتح بواسطة السكينة فتحة صغيرة ليس للآخر.

يرص الخيار فى البرطمان المغسول جيدا، ويضاف إليه الفلفل ويذاب الماء مع الملح والخل والسكر أو العسل الأسود، ويصب فوق الخيار حتى الآخر.

ثم نقوم بوضع طبقة من الزيت (حتى تمنع دخول الهواء إلى البرطمان، مما يسبب نمو البكتيريا وفساد الخيار بدلا من تمليحه )

يترك حوالي 4 أيام إلى أسبوع حسب درجة حرارة المطبخ.

ملحوظة:

اذا اردتم أكل الخيار فورا يمكنكم وضع الماء والملح والخل والسكر فى وعاء ووضع الخيار به، ويغلى على النار لمدة 3 دقائق، ثم ينقل الخيار الى البرطمان وفوقه السائل الملحى ويغطى بطبقة من الزيت ويؤكل ثانى يوم وبألف هنا.

طريقة عمل اللفت المخلل البيتي

اللفت المخلل



طريقة عمل اللفت المخلل، من أصناف المخلل التي تحاول تعلم طريقته كل ست بيت، لأنه من أنواع المخلل التي يفضلها الجميع، كما أن الكثير من ستات البيوت، تشكو من عدم قدرتها على عمله زي الجاهز.



لكننا في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل اللفت المخلل، بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، زي الجاهز، وطعمه ألذ.



المكونات

3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة

حبة من البنجر

2 ثمرة فلفل احمر حار

2 لتر من الماء

نصف كوب من الخل

4 ملاعق كبيرة من الملح





طريقة عمل مخلل اللفت:

في البداية، لابد أن نجيد شراء اللفت الجيد، فلابد أن نختار اللفت صغير الحجم ومستدير، حتى لا يكون مفرغا من الداخل، أن يكون أحمر اللون.

نقطع اللفت لمكعبات صغيرة، وكلما كان حجم اللفت صغيرا يكون أفضل وسهل في الأكل.

من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع خطوة أو سر من أسرار الشيف فاطمة أبو حاتي في تخليل اللفت، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة فيه.

وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح، وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى آخر حبة فيه.

نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.

نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.

نضيف لهم نصف كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.

نضع 6 ملاعق من الملح، على 6 لتر من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما.

في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.

لابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.

طريقة عمل مخلل الفجل الأبيض



مخلل الفجل الأبيض

لأننا في موسم الفجل الأبيض، فهو فرصة جيدة، لعمل مخلل اللفت، فهو سهل التحضير، وطعمه لذيذ.



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل وخطوات مخلل اللفت الأبيض.

اغسلي الفجل جيدًا بالماء البارد، ثم قشريه واقطعيه إلى شرائح رفيعة.

في قدر متوسط ​​الحجم، اخلطي الماء والخل والسكر والملح والثوم البودرة والفلفل الأسود.

سخني المزيج حتى يغلي، ثم خففي الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه يبرد تمامًا.

ضيفي شرائح الفجل إلى المزيج البارد.

صبي المزيج في برطمان زجاجي نظيف.

أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين.

بعد يومين، ضعي البرطمان في الثلاجة.

سيستمر المخلل في التخمير في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك استخدام أي نوع من الفجل في هذه الوصفة، ولكن الفجل الأبيض هو الخيار الأكثر شيوعًا.

إذا كنت تفضل أن يكون مخلل الفجل حارًا، يمكنك إضافة المزيد من الفلفل الأسود المطحون.

يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى مخلل الفجل، مثل الكرفس والبصل.

طريقة عمل مخلل الجزر الاحترافي



مخلل الجزر

ولأن الجزر من أنواع الخضروات التي تتميز بأنها يمكن تقديمها بأكثر من شكل وطريقة، ما بين الحلو والحادق والمطبوخ، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مخلل الجزر.

مكونات عمل مخلل الجزر الاحترافي

* 1 كيلو جزر

* ربع كوب خل أبيض

* 1 لتر ماء

* ملعقة كبيرة سكر

* 5 ملعقة كبيرة ملح

* 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

* 1 ملعقة صغيرة حبوب كزبرة

* 1 ملعقة صغيرة حبوب خردل

* 1 عود قرفة

* 4 فصوص ثوم

* 1 شريحة ليمون

طريقة تحضير وخطوات عمل مخلل الجزر

1. اغسلي الجزر جيدًا وقشره.

2. قطّعي الجزر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات.

3. في قدر، ضعي الماء والخل والسكر والملح والشطة (إذا كنت ترغبين في ذلك) وحبوب الكزبرة وحبوب الخردل والقرفة.

4. اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، ثم خفّفي النار واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي الثوم وشريحة الليمون إلى المزيج.

6. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد.

7. ضعي الجزر في برطمان معقم.

8. اسكبي مزيج التخليل فوق الجزر، مع التأكد من تغطيتها بالكامل.

9. أغلق البرطمان بإحكام واتركه في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع على الأقل.

خطوة اختيارية: يمكنك نقع الجزر في ماء ساخن كخطوة أولى؛ لتسريع عملية التخليل، لمدة 15 دقيقة، ثم يمكنك بعد ذلك تصفيته من الماء، ووضعه في البرطمان، واستكمال خطوات التخليل.

نصائح هامة قبل تخليل الجزر

* يمكنك إضافة المزيد من التوابل إلى مزيج التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الكزبرة المطحونة أو الكمون.

* تأكدي من استخدام برطمان معقم لمنع نمو البكتيريا.

* يمكنك تخزين مخلل الجزر في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

ولكل نوع من أنواع المخلل تفاصيل صغيرة تكون السر في نجاحه، وهو ما يمكن اكتسابه مع الوقت والخبرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.