تعانى بعض الأمهات من وسواس النظافة حيث تنظيف المنزل ليلا ونهارا خاصة مع وجود أطفال حفاظا على صحة الأطفال.

والنظافة أمر ضرورى لبعد أى بكتيريا أو فيروسات ضارة عن الطفل، ولكن بشكل معتدل لان احيانا وسواس النظافة قد يضر بصحة الطفل.

أضرار وسواس النظافة على صحة الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن وسواس النظافة الزائدة يمكن أن يضر بصحة الطفل لأن مناعة الطفل تحتاج أن تتعرض إلى القليل من البكتيريا والفيروسات حتى تتعرف عليها ما يقوى جهاز المناعة.

وأضاف عبد الحميد، أن مناعة الطفل لا تقوى بالأدوية أو التعقيم المبالغ فيه، بل تقوى بالتعرض التدريجي، فجهاز المناعة بيتدرب مثله مثل العضلات، حيث أن كل مرة الطفل يتعرض لكمية بسيطة من بكتيريا أو فيروسات، جهازه المناعي يتعرف عليهم و"يحفظ شكلهم"، وعند مقابلتهم مرة أخرى يستطيع التعامل معهم بسرعة وكفاءة، وهذه العملية اسمها علميا التعرض المناعي التدريجي، أى أن التعرض يقوي ولا يضعف.

مخاطر تربية الأطفال فى بيئة معقمة جدا

وتابع، أن هناك دراسات عديدة أثبتت إن الأطفال اللذين تربو في بيئة معقمة جدا، كانوا أكتر عرضة لـ:

الحساسية

الربو

نزلات البرد المتكررة

مشاكل في الهضم وضعف المناعة بشكل عام

وذلك على العكس، الأطفال اللذين لعبوا في الحديقة، ولمسوا الحيوانات الأليفة، وذهبوا إلى حضانات وتعاملوا مع أطفال آخرين، مناعتهم كانت أقوى بشكل أكبر على المدى الطويل.

نصائح لتعرض طفلك الآمن للبيئة

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أمثلة على تعرض الأطفال بشكل صحي وآمن أما حولهم، مثل:-

الطفل يزحف على الأرض في البيت أو في الحديقة

اللعب في الرمل أو الطين النضيف وتحت إشراف

مشاركة اللعب مع أطفال آخرين (مع تنظيف منتظم من غير تعقيم مفرط

لمس الحيوانات الأليفة في البيت بعد التأكد من نظافتها والتطعيمات بتاعتها

أضرار وسواس النظافة على صحة الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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