واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

فى إطار التحديثات المستمرة التى تجريها تطبيقات الإنترنت والمراسلة، أعلن تطبيق واتساب عن ميزة جديدة للصور الخاصة بالحسابات الشخصية.

آخر تحديثات تطبيق واتساب 2025

وكشف تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، عن ميزة ستتيح لمستخدمي أجهزة أندرويد إضافة صورة أفاتار إلى حسابهم الشخصي مع الاحتفاظ بصورة الحساب العادية.

ويعمل تطبيق واتساب بصورة مستمرة على إجراء بعض التعديلات والتحديثات التى تهم المستخدمين للتطبيق لمواكبة التطبيقات الاخرى والتسهيل على المستخدمين.

قسم الصور الخاصة بالأفاتار فى واتساب

وسوف يحصل المستخدمون على قسما كاملا فى الاعدادات الخاصة بالافاتار، حيث يمكنهم تفعيل عرض صور أفاتار على حسابهم الشخصي.

وعند اختيار خيار إضافة صورة أفاتار، يجب على المستخدم أولًا اختيار لون خلفية، حيث سيُحيط لون الخلفية هذه بالأفاتار. وبعد اختيار الخلفية، سيُطلب من المستخدمين اختيار حركة للأفاتار، مما يُضيف تأثيرًا ديناميكيًا.

وبمجرد إتمام المستخدم لعملية التخصيص، ستظهر صورة الأفاتار على حسابه على واتساب إلى جانب صورته الشخصية.

اخر تحديث لواتساب لترجمة الرسائل

وكان قد عمل تطبيق المراسلة واتس اب على طرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد لترجمة الرسائل في المحادثات وكذلك تحديثات القنوات.

واتاح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تحميل حزم اللغات وترجمة الرسائل مباشرة داخل تطبيق واتساب.

تصدير التطبيق مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية

كشف تقرير "إنترنت السعودية 2024" الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن تصدر تطبيقات التواصل الاجتماعي لمشهد الاستخدام الرقمي في المملكة، حيث جاء تطبيق "واتساب" في المرتبة الأولى بنسبة استخدام بلغت (92.2%) بين مستخدمي الإنترنت، يليه "يوتيوب" بنسبة (79.9%)، ثم "سناب شات" بنسبة (79%).

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